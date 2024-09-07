المدونة الصينية “عائشة” تلتقط صور مع البرهان وتصفه بالزعيم: (تذوقت الطعام السوداني وتأثرت بصدق وتواضع ووفاء البرهان بعد أن دعا السائقين والموظفين الذين عملوا معه سابقاً في الصين للقاء لاستاضفتهم وتكريمهم)

نشرت المدونة صينية تدعى “عائشة”, صور قامت بالتقاطها من زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, للصين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد التقطت المدونة الصينية “عائشة”, صور مع البرهان, ووصفته خلالها بالزعيم.

وكتبت “عائشة” في تدوينتها: (التقطت أمس أول صورة لي مع زعيم من دولة عربية، كم أنا سعيدة ومشرفة يُعقد منتدى التعاون الصيني الإفريقي في بكين هذه الأيام، وقد دعتني صديقتي لحضور فعالية في سفارة السودان, وهي السفارة الوحيدة في بكين التي تحتوي على مسجد فيها.).

وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (لأول مرة، تذوقت الطعام السوداني. لكن ما أسعدني وأثر فيَّ أكثر كان أنني شهدت لحظة مؤثرة جدًا،فقد دعا الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بعد سنوات طويلة من عودته إلى الصين، السائقين والموظفين الذين عملوا معه أثناء تواجده في الصين سابقًا للقاء والاستضافة وتكريمهم. وتأثرت بصدقه ولطفه وتواضعه ووفائه.).

وختمت المدونة الصينية تغريدتها: (عندما التقطت صورة معه، سألته: “ما شعورك عند عودتك إلى الصين هذه المرة؟” فأجاب مبتسمًا وبدون أي تردد: “أشعر وكأنني عدت إلى منزلي.” آمل أن يشعر الشعب السوداني والشعوب الإفريقية حقًا بالدعم والأخوة من الصين، وسنعمل جنبًا إلى جنب لبناء مستقبل أفضل معًا.).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين