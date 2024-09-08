برفقة حنان بلخي .. مدير عام منظمة الصحة العالمية د.تادروس أدهانوم يصل الى بورتسودان

وصل مدير عام منظمة الصحة العالمية د. تادروس أدهانوم، إلى مدينة بورتسودان السبت ، وذلك برفقة د.حنان حسن بلخي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط (الامرو)، وعدد من مدراء المنظمةوكان في استقباله وزير الصحة الإتحادية د. هيثم محمد إبراهيم ، ومدراء الإدارات بالوزارة، ومدير مكتب المنظمة بالسودان د. شبلي صهباني .

وقال وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد ابراهيم في تصريحات صحفية بمطار بورتسودان اليوم السبت، إن الزيارة تأتي إمتدادا لدعم منظمة الصحة العالمية للسودان خلال الفترة الماضية ، ذلك تتويجاً للعلاقات المتميزة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بتنسيق وتعاون مشترك بين السودان ومنظمة الصحة العالمية على مدى عقود طويلة ، واضاف أن دعم المنظمة لا يقتصر على الدعم المالي و الفني فقط بل يمتد إلى تحريك جهود المنظمات العالمية الأخرى لتمويل أنشطة السودان.

وأشار هيثم إلى أن الزيارة ستشمل تتنظيم مقابلات مع قيادة الدولة ممثلة في لقاء نائب رئيس المجلس السيادي الفريق مالك عقار وعضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق مستشار بحري ابراهيم جابر، و كذلك لقاء الممثل المقيم لوكالات الأمم المتحدة بالإضافة إلى عدد من الزيارات التفقدية والميدانية إلى المرافق والمنشأت الصحية، فضلاً عن زيارة لمركز إيواء النازحين .

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