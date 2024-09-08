سياسية
حركة العدل والمساواة السودانية تحتسب المناضل النقيب السيل محمد المشهور ب”اللواء”
تحتسب حركة العدل و المساواة السودانية المناضل النقيب السيل محمد المشهور ب”اللواء”
والذي استشهد متقدماً الصفوف في معارك منطقة غبيش.
الشهيد النقيب السيل احد ضباط الحركة الافذاذ وعمل مديراً تنفيذياً
لمكتب الفريق الاسير/المفقود محمدالبليل عيسى زايد (ودالبليل) أمين إقليم كردفان نائب رئيس الحركة الاسبق، وظل الشهيد مثالاً للتفاني والانضباط و قاتل بضراوة ضمن قوات الحركة بجبهة النهود-غبيش ليخلد اسمه في سفر الوطنية والنضال.
يتقدم السيد رئيس و قيادات و أعضاء حركة العدل و المساواة السودانية بخالص التعازي و صادق المواساة لأسرة الفقيد و أقاربهم ولرفاقه في هذا الفقد الأليم، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته و مغفرته، و أن يلهم آله و ذويه الصبر والسلوان،
وان يعجل بالشفاء لوالده الذي اصيب أيضا في ذات المعركة.
إنَّا لله و إنّا إليه راجعون
العميد حامد حجر
الناطق الرسمي لقوات حركة العدل والمساواة السودانية
٧ سبتمبر ٢٠٢٤
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