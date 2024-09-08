حركة العدل والمساواة السودانية تحتسب المناضل النقيب السيل محمد المشهور ب”اللواء”

لمكتب الفريق الاسير/المفقود محمدالبليل عيسى زايد (ودالبليل) أمين إقليم كردفان نائب رئيس الحركة الاسبق، وظل الشهيد مثالاً للتفاني والانضباط و قاتل بضراوة ضمن قوات الحركة بجبهة النهود-غبيش ليخلد اسمه في سفر الوطنية والنضال.

يتقدم السيد رئيس و قيادات و أعضاء حركة العدل و المساواة السودانية بخالص التعازي و صادق المواساة لأسرة الفقيد و أقاربهم ولرفاقه في هذا الفقد الأليم، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته و مغفرته، و أن يلهم آله و ذويه الصبر والسلوان،

وان يعجل بالشفاء لوالده الذي اصيب أيضا في ذات المعركة.