السيادي يطلع منظمة الصحة العالمية على حجم دمار القطاع الصحي

أشاد عضو مجلس السيادة الإنتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر بالدور الذي يلعبه مكتب منظمة الصحة العالمية بالسودان بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الصحية فى دعم القطاع الصحي في السودان. جاء ذلك خلال لقائه السبت بمكتبه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (د/تادروس أدهانوم) والذي وصل اليوم الى البلاد فى زيارة رسمية تستغرق يومين برفقة د/حنان حسن بلخي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية باقليم شرق المتوسط، وذلك بحضور وزير الصحة الاتحادي د/هيثم محمد إبراهيم. ورحب عضو مجلس السيادة بزيارة المدير العام للمنظمة مشيدا فى الوقت ذاته بجهوده المتميزة فى إدارة المنظمة. وأشار سيادته الى الوضع الصحي بالبلاد فى ظل تداعيات الحرب الحالية والتى ألقت بظلال سالبة على القطاع الصحي بالبلاد، مبينا أن السودان يتطلع الى دعم المنظمة بما يتسق وحجم الدمار الذى أحدثته المليشيا المتمردة فى القطاع الصحي، وفقا للواجب الأخلاقي من قبل المجتمع الدولي متمثلاً فى منظمة الصحة العالمية. وتطرق اللقاء الى حاجة السودان لحملة شاملة للتطعيم ضد الأوبئة التي خلفتها السيول و الأمطار التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد. وإستعرض الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر مساعي السودان بشأن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وإنسيابها نحو مستحقيها، والإجراءات التي قامت بها الحكومة السودانية لتيسير مرور الإغاثة والمساعدات الإنسانية بمافيها المعينات الصحية للمتأثرين بالحرب.

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