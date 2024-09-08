تأكيد على أهمية التعاون الأكاديمي بين السودان وإيران

أكد بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي على متانة العلاقات التاريخية بين السودان وإيران خاصة في المجال الأكاديمي والبحثي، مشدداً على أهمية التواصل على كافة المستويات لتفعيل آليات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين. جاء ذلك لدى لقائه بالدكتور حسين شاه حسيني سفير إيران لدى السودان بمكتبه ببورتسودان، حيث أطلعه على الأوضاع في السودان خاصة ما تعرضت له مؤسسات التعليم العالي السودانية من تدمير ونهب وخراب ممنهج من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة.

كما ناقش اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجامعات السودانية والإيرانية وبخاصة في مجال تبادل الأساتذة والطلاب والبحوث.

وقد أبدى السفير الإيراني حرصه على تنفيذ وتسريع البروتوكول الموقع بين الجانبين وعلى استضافة الجامعات الإيرانية لنظيراتها السودانية في ظل الظروف الحالية التي يمر بها السودان، موضحاً بأن وزارة التعليم العالي الإيرانية وعدت بتقديم كل العون للمؤسسات التعليمية السودانية ولطلابها والوقوف معهم حتى ينعم السودان بالأمن والاستقرار، مقدماً دعوته لوزير التعليم العالي السوداني لزيارة طهران وحضور المهرجان العلمي والبحثي للجامعات الإيرانية.

سونا