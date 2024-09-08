سياسية

مؤسسة شمبات الثقافية الاجتماعية: نواجه أزمة صحية خطيرة

2024/09/08
اشتباك الجيش والدعم
حرب السودان
قالت مؤسسة شمبات الثقافية الاجتماعية بأن حي شمبات بالخرطوم بحري يعاني خطر الحرب والمرض
– نواجه أزمة صحية خطيرة نتيجة انتشار الأمراض مثل الملاريا والتيفويد.
– هذه الأمراض تهدد حياة الكثيرين وخاصة الأطفال وكبار السن مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لتوفير الأدوية اللازمة
– نناشد الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والدولي بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.
الجزيرة – السودان

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