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شبكة أطباء السودان: ندعو المواطنين بنيالا للابتعاد عن مواقع القوات العسكرية

2024/09/08
nyalasudani
نيالا
قالت شبكة أطباء السودان بمقتل 8 أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة 12 آخرين جراء الاشتباكات بين قوات تتبع للدعم السريع فيما بينها بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور.
– ندعو المواطنين بالمدينة الابتعاد عن مواقع القوات العسكرية.
– نطالب قوات الدعم السريع بعدم تحويل المقرات المدنية إلى ثكنات عسكرية ومكان للصراع بالمدينة.
الجزيرة – السودان

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