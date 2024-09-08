شبكة أطباء السودان: ندعو المواطنين بنيالا للابتعاد عن مواقع القوات العسكرية

قالت شبكة أطباء السودان بمقتل 8 أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة 12 آخرين جراء الاشتباكات بين قوات تتبع للدعم السريع فيما بينها بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور.