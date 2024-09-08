سياسية
الخارجية السودانية: بعثة تقصي الحقائق تتماهى مع تحركات يشهدها مجلس الأمن
قالت الخارجية السودانية بأن بعثة تقصي الحقائق تتماهى مع تحركات يشهدها مجلس الأمن من قوى دولية معروفة ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان.
– لقد ظلت حماية المدنيين أهمية قصوى لحكومة السودان لذلك وقعت إعلان جدة وهو إلاطار العملي الملائم لحمايتهم.
الجزيرة – السودان
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