عبر الجزيرة مباشر

مناوي: حميدتي هو من كان يحكم السودان سياسيا واقتصاديا وامنيا قبل الحرب

احمد طه: اذا كان حميدتي هو من يحكم السودان ماذا كان يفعل الجنرال برهان ؟

مناوي: والله السؤال دا توجهه للبرهان

مناوي: حميدتي كان يقوم بنهب موارد السودان والبرهان وياسر العطا وكباشي كانوا يعلمون ذلك

احمد طه : وماذا فعلوا بعد عرفوا ان الرجل ينهب موارد البلد؟

مناوي:اسالهم هم قاعدين في بورتسودان

عبدالرؤوف طه علي