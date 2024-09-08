سياسية
مناوي: حميدتي كان يقوم بنهب موارد السودان والبرهان وياسر العطا وكباشي كانوا يعلمون ذلك
عبر الجزيرة مباشر
مناوي: حميدتي هو من كان يحكم السودان سياسيا واقتصاديا وامنيا قبل الحرب
احمد طه: اذا كان حميدتي هو من يحكم السودان ماذا كان يفعل الجنرال برهان ؟
مناوي: والله السؤال دا توجهه للبرهان
مناوي: حميدتي كان يقوم بنهب موارد السودان والبرهان وياسر العطا وكباشي كانوا يعلمون ذلك
احمد طه : وماذا فعلوا بعد عرفوا ان الرجل ينهب موارد البلد؟
مناوي:اسالهم هم قاعدين في بورتسودان
عبدالرؤوف طه علي
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