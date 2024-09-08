بيان مهم من هيئة محامي المسيرية

بسم الله الرحمن الرحيم

*هيئة محامي المسيرية*

*بيان مهم*

قال تعالي (﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ [الأنفال: 30].

*جماهير الشعب السوداني الكريم*

لقد ظلت مليشيا الدعم السريع تمارس انتهاكاتها ضد المدنيين والعزل في انتهاك واضع للقانون الدولي الانسان وميثاق الامم المتحدة لحقوق الانسان من تصفية للاسري من ابناء الشعب السوداني عامة وابناء المسيرية خاصة

*شعبنا الابي*

قامت مليشيا الدعم السريع يوم امس باعتقال (6 )من ابناء المسيرية من مدينة السنوط وهم عجال ادم عجال والاستاذ / فضل الله بابو عثمان وعمر علي حمدية وثلاثة اخرون واقتادتهم الي مدينة ابوزبد حيث قامت المليشيا بتعذيبهم بابشع انواع العذاب وقامت المليشيا بتصفية الاستاذ فضل الله بابو عثمان وارتقي شهيدا حيث ان الاستاذ الشهيد شخص مدني ولا تربطه اي صلة باي جهة نظامية وهو ناشط في خدمة مجتمع المحلية ومن الشباب الفاعلين حيث تم اختطافه من منزله وهو وسط ابنائة واهلة

*الشعب الكريم*

حيث عكفت هيئة محامي المسيرية في تسجيل الانتهاكات التي تمت لابناء المسيرية الشرفاء من قبل مليشيا الدعم السريع وتقدمت الهيئة ببلاغ الي الي المفوضية السامية لحقوق الانسان تدين انتهاكات المليشيا ضد العزل والمدنيين من ابناء المسيرية الشعب

تدعو الهيئة الشرفاء من ابناء المسيرية لتكوين جبهة عريضة لمواجهة الانتهاكات ضد المدنيين والعزل من ابناء المسيرية كما تدعو الهيئة لتوفير المعلومات اللازمة لها لمباشرة عملها

الجنة والخلود للشهداء وعاجل الشفاء للجرحي والعودة للمفقودين

*الفولة السودان 7/9/2024م*