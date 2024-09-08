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شاهد.. الصحفية عائشة الماجدي تنشر صور لأحد أفراد الدعم السريع هدد باحتلال شندي وتتوعده: (غايتو رجال شندي بخلوك للشُفع ولا يخسرو فيك طلقة)

2024/09/08
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سخرت الصحفية السودانية الشهيرة عائشة الماجدي, من أحد أفراد الدعم السريع, بعد منشور قام بنشره هدد من خلاله بإحتلال قواتهم لمدينة شندي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت الصحفية المعروفة صور لفرد الدعم السريع على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وكتبت عائشة الماجدي, على صور “الدعامي”: (دا قال بتوعد بإحتلال شندي! أي طوالي أمشي احتل شندي يا نمر).

وختمت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (غايتو رجال شندي بخلوك للشُفع ولا يخسرو فيك طلقة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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