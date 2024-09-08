بالصورة.. من القصص الرائعه في حياة لاعبي كرة القدم.. رجل سوداني ينقذ موهبة لاعب سعودي ويتسبب في عودته من غينيا إلى السعودية ليتحول بعدها لواحد من أشهر المهاجمين بالمملكة

نشرت مواقع عربية قصة لاعب كرة قدم تم تصنيفها من ضمن أجمل القصص التي حدثت وغيرت حياة أحد لاعبي كرة القدم.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن القصة حدثت بالمملكة العربية السعودية للاعب كرة قدم لعب ضمن صفوف عدد من الأندية السعودية ووصل إلى تمثيل الأخضر السعودي.
القصة بطلها لاعب نادي اتحاد جده السابق والشباب السعودي حاليا والمنتخب السعودي واسمه هارون كمارا.
ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فإن هارون اصوله من دولة غينيا واتولد وعاش في السعوديه ابوه كان متزوج امرأه كفيفه وتزوج بأخري اللي هي ام هارون وكانو عايشين بالرياض وفي احد الايام ذهب هارون وابوه وامه الي مكه لاداء مناسك العمره وفي الطريق حصل حادث كبير وتوفي الاب والام والعنايه الالهيه انقذت هذا الشاب من الموت .
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