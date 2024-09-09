مدير شرطة ولاية القضارف يشهد تخريج الدورة التنشيطية لدورتى فض الشغب وحرب المدن

بتشريف أمين عام حكومة ولاية القضارف ممثل السيد والى الولاية وحضور قائد الفرقة الثانية مشاة ومدير جهاز الأمن والمخابرات والسادة مدراء الدوائر والإدارات العامة والمتخصصة وضباط وضباط صف شرطة الولاية شهد اللواء شرطة / عصام الدين محجوب محمد مدير شرطة ولاية القضارف تخريج الدورة التنشيطية لدورة فض الشغب ودورة حرب المدن لقوات الطوارئ والعمليات وذلك بميدان دائرة الطوارئ والعمليات.

وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أشاد اللواء شرطة/عصام الدين محجوب محمد بالروح المعنوية العالية فى أوساط القوات المتدربة مثمنا جهود إدارة التدريب بالولاية ومعلمى الميدان على بذلهم وعطائهم اللامحدود فى ميادين وساحات التدريب التي إنعكست إيجاباً على شكل العرض والأداء المتميز الذى قدمه منسوبى الدورة مبيناً أن رئاسة شرطة الولاية حريصة كل الحرص على رفع كفاءة منسوبيها من خلال تنظيم وقيام مثل هذه الدورات التنشيطية مؤكدا جاهزية هذه القوات الضاربة للقيام بمهامها وواجباتها فى تامين الولاية بجانب الدفع بها للخطوط الأمامية متى ما تم توجيهها سندا ودعما للقوات المسلحة فى معركة الكرامة.

من جانبه نقل الاستاذ/عبدالعظيم الجاموس أمين عام حكومة الولاية تحايا السيد الوالي مبديا سعادته بمثل هذه الدورات التى تعمل على إكمال جاهزية القوات بالتدريب والتأهيل للتصدى لأى مظهر من مظاهر الإجرام والتفلتات الأمنية التى تزعزع الأمن والإستقرار بالولاية واكد سيادته وقوف حكومة الى جانب الشرطة ودعمها لكافة انشطتها وبرامجها .

المكتب الصحفي للشرطة