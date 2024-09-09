وزيرالصحة: زيارة مدير منظمة الصحة سلطت الضوء على الوضع الصحي بالسودان

أفاد وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في قاعة برج الضمان بمشاركة مدير منظمة الصحة العالمية، أن زيارة المدير سلطت الضوء على الوضع الصحي في السودان. وأوضح أن النظام الصحي في البلاد تعرض لتدهور بعد حرب الميليشيات، مما أدى إلى توقف خدمات الرعاية الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع وتعطيل عمل الكوادر الطبية بسبب الانتهاكات.

وفي السياق ذاته، أكدت د. حنان بلخي، مديرة إقليم شرق المتوسط (الامرو)، أن النظام الصحي يواجه تحديات كبيرة، مشددة على ضرورة تذكير المجتمع الدولي بالمشكلة السودانية للمساهمة في إعادة بناء السودان ومؤسساته الصحية.

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