الكويت تدشن حملة مساعدات انسانية بمليوني دولار لمتأثري الامطار والسيول

دشنت الكويت رسميا حملتها للمساعدات الانسانية للشعب السوداني عبر جمعية العون المباشر الكويتي المقدمة لآلاف الاسر المتضررة من السيول والحرب في السودان بتكلفة تبلغ نحو مليوني دولار أمريكي لصالح ما يزيد عن 12 الف اسرة تكفي لحاجة الاسرة 45 يوما وذلك بحضور والي ولاية البحر الأحمر مصطفى محمد نور، وسفير دولة الكويت لدى السودان الدكتور فهد الظفيري ونائب مفوض العون الإنساني السوداني عثمان خوجلي، ونائب مفوض العون الإنساني بولاية البحر الأحمر ومسؤولي مكتب منظمة العون المباشر بالسودان، وعدد من وسائل الاعلام السودانية وأوضح السفير الظفيري ان المشروع الاغاثي يعد اول توزيع مباشر من جانب منظمة العون المباشر والمساعدات التي تم تدشينها اليوم لصالح متضرري السيول والفيضانات بمنطقتي سد اربعات وطوكر بولاية البحر الأحمر.

مشيرا إلى ان المشروع الاغاثي يشمل توزيع سلال من المواد الغذائية المتنوعة لصالح ما يزيد عن 12 الف اسرة تكفي لحاجة الاسرة 45 يوما مبينا ان عمليات توزيع المساعدات ستشمل كافة انحاء السودان . وقال السفير الظفيري ان هذه المساعدات تجئ بعد جسر المساعدات الجوي الثاني الذي نقل عبر 12 طائرة بمئات الاطنان من المساعدات الغذائية والايوائية والطبية وسيارات الإسعاف، وسيعقبه وصول سفينة مساعدات من الجمعية الكويتية للإغاثة بالشراكة مع هيئة الاغاثة الإنسانية التركية، وهي كبيرة من حيث الكمية المقدرة بنحو 2500 طن ستصل في أواخر الشهر الجاري وهي تأتي في سياق الشراكات التي تقوم بها المنظمات والجمعيات الخيرية الكويتية من اجل ارسال المساعدات الإنسانية مشيرا الي ان اول سفينة مساعدات وصلت كانت في سبتمبر 2023 بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري و سفينة المساعدات الثانية كانت في مايو الماضي بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة وحملت ادوية لمرضي السرطان بقيمة مليون دولار.