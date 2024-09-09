والي الخرطوم يستقبل الامين العام للهلال الاحمر السوداني “دربنا كوادرنا للعمل في أسوأ الظروف”

أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن الوضع الراهن بعد عودة المواطنين يضاعف من مسئولية حكومية الولاية في زيادة مواعين الخدمات الصحية والاعانات والايواء وهذا يتطلب مساهمة الجميع ويحتاج ان تنظر الحكومة الإتحادية لزيادة العون المخصص للولاية.

جاء ذلك خلال إستقباله أمس الأمين العام للهلال الأحمر السوداني عايدة السيد عبد الله ووفدها المرافق وبحضور مدير جمعية الهلال الأحمر بولاية الخرطوم أحمد عبد الرحمن سيموزا ومفوض العون الإنساني خالد عبدالرحيم. وقال الوالي :اننا نرحب بالمنظمات التي تلتزم بالضوابط والسياسات التي تراعي الجوانب الانسانية والاخلاقية وكرامة المواطن واحترام سيادة السودان مشيرا الى ان جمعية الهلال الأحمر ظلت لصيقة بحكومة الولاية وقامت بأدوار مهمة في دفن الجثث ومخلفات الحرب والتعقيم واعادة تأهيل المستشفيات والمشاركة في حملات اصحاح البيئة بجانب التدريب المكثف لتأهيل الشباب.

أمن جانبها كشفت الامين العام للهلال الاحمر السوداني عن نهب المليشيا المتمردة كل متحركات الهلال الأحمر وعددها (٧٠) مركبة ذات استخدامات مختلفة بجانب نهب كل مقارها مع ذلك لن نفقد الارادة في العمل ولبى متطوعو الهلال الأحمر النداء من أول يوم للحرب وانخرطوا في العمل في المستشفيات وغيرها.

واضافت: نحن دربنا كوادرنا للعمل في أسوأ الظروف. فيما أكد مدير جمعية الهلال الأحمر بولاية الخرطوم أحمد عبد الرحمن سيموزا أكد أنهم يجدون كل الدعم والمساندة لوالي الخرطوم حتى أصبحت الجمعية عضو أصيل في أجهزة الطوارئ وادارة الازمة لذلك نعمل بتناغم وانسجام مع حكومة الولاية ويشارك متطوعو الهلال الاحمر في كل الأنشطة ونعقد دورات تدريبية مستمرة للاستجابة لاحتياجات الولاية ونشارك الآن في حملات اصحاح البيئة ومعالجة آثار الخريف.

كما أثني مفوض العون الإنساني خالد عبدالرحيم أثنى على التعاون الكبير بين المفوضية والهلال الاحمر عبر عددة محاور رغم أنها وجدت معاملة قاسية من المليشيا المتمردة بالاعتداء على كوادرها ونهب ممتلكاتهم ولم تتحلى تلك المليشيا بأخلاق الحرب التي تمنع الاعتداء على المنظمات الطوعية.