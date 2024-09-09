بورتسودان.. اجتماع لجنة حماية وتأمين المجاميع المتحفية والمواقع الأثرية

ونظرت اللجنة التي تضم في عضويتها النيابة العامة ، وزارة الخارجية ، الهيئة القومية للآثار والمتاحف ، المخابرات العامة ، شرطة الجمارك ، شرطة الإنتربول ، شرطة المباحث والتحقيقات الجنائية ، شرطة السياحة، في كافة المعلومات التي يتم تداولها بشأن نهب مليشيا الدعم السريع للمتاحف في البلاد وخاصة المتحف القومي وذلك استكمالا للإجراءات التي كانت بداتها اللجنة حيث تم إتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها حماية الآثار السودانية واستعادتها.

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