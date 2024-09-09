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بورتسودان.. اجتماع لجنة حماية وتأمين المجاميع المتحفية والمواقع الأثرية
اتخذت لجنة حماية وتأمين المجاميع المتحفية والمواقع الأثرية بالبلاد في اجتماعها أمس برئاسة وزير الثقافة والإعلام د. جراهام جملة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها حماية الآثار السودانية واستعادتها.
ونظرت اللجنة التي تضم في عضويتها النيابة العامة ، وزارة الخارجية ، الهيئة القومية للآثار والمتاحف ، المخابرات العامة ، شرطة الجمارك ، شرطة الإنتربول ، شرطة المباحث والتحقيقات الجنائية ، شرطة السياحة، في كافة المعلومات التي يتم تداولها بشأن نهب مليشيا الدعم السريع للمتاحف في البلاد وخاصة المتحف القومي وذلك استكمالا للإجراءات التي كانت بداتها اللجنة حيث تم إتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها حماية الآثار السودانية واستعادتها.
سونا
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