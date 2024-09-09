إهتمام حكومي بالمعالجات العاجلة لمشكلة مياه بورتسودان

جدد د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إهتمام الحكومة بدعم كآفة المعالجات الآنية والمستقبلية لحل مشكلة مياه بورتسودان ، مؤكداً إلتزام وزارة المالية بالتمويل اللازم لتوفير الآليات المطلوبة لعمليات المعالجة الآنية وتذليل العقبات التي تعترضها بما يحقق أهداف الحكومة في توفير مياه الشرب النقية لمواطني الولاية.

وكشف الوزير – في الاجتماع الموسع بمشاركة والي البحر الأحمر اللواء (م) مصطفى محمد نور ووزير الري والموارد المائية المكلف م. ضو البيت عبدالرحمن وممثلي وزارة الري بالولاية بمقر الوزارة اليوم – عن مساعي الحكومة لاستقطاب تمويل خاص بمياه بورتسودان من مؤسسات تمويل إقليمية من بينها البنك الأفريقي للتنمية و المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد )بعد أن أبدوا رغبتهم في المشاركة في إعادة تأهيل مياه بورتسودان.