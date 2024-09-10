عثمان الخميس : الأحمر للنساء والكفار – “شاهد الفيديو”

تفاعل كبير أثاره الداعية الكويتي عثمان الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فتوى عن لبس الرجال للون الأحمر، والاستناد بذلك إلى حديث عن ارتداء النبي محمد (عليه الصلاة والسلام) “حلة حمراء”، مؤكداً أن ارتداء الرجال للون الأحمر يعد مكروها، لأنه لون يخص “النساء والكفار”، على حد قوله.ففي مقطع فيديو من صفحته الرسمية على “يوتيوب”، رد الخميس على سؤال حول الصلاة بالثوب الأحمر جاء فيه: “خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلّة حمراء فهل في هذا داع للبس الأحمر أم مكروه؟”.. ليرد الخميس قائلا: “ذكر أهل العلم أن لبس الأحمر كان مكروها لسببين”.

وأضاف: “السبب الأول لأنه من لباس النساء.. والسبب الثاني أنه من لباس الكفار.. فكره لأجل ذلك، ومن أذن فيه (اللون الأحمر) على الأصل فيه الجواز، أما إذا كان أحمر كله فهنا مُنع منه وأذن بالأحمر الذي يكون فيه لون آخر مقلما أو مبكرا أو غيره أو غير ذلك أو دخل معه لون آخر فهذا مما يتساهلون فيه”.

وقد أثارت تلك الفتوى العديد من الجدل بمواقع التواصل، ما بين مؤيد ومعارض.

جريدة المدينة