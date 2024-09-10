سياسية
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان: ما لا يقل عن 69 شخصاً لقوا مصرعهم، وأصيب 112 آخرون بسبب الأمطار والفيضانات
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان بأن نحو 491,100 شخص تأثروا بالأمطار الغزيرة والفيضانات في 63 منطقة موزعة على 15 ولاية في البلاد.
– ما لا يقل عن 69 شخصاً لقوا مصرعهم، وأصيب 112 آخرون بسبب الأمطار والفيضانات في البلاد.
– الأمطار والفيضانات في البلاد دمرت حوالي 35,520 منزلاً بشكل كامل، وعرضت نحو 45,000 منزل لأضرار جزئية.
– الولايات الأكثر تأثراً بالأمطار الغزيرة والفيضانات هي: شمال دارفور، البحر الأحمر، الشمالية، جنوب دارفور ونهر النيل.
– الفيضانات والمياه الراكدة تسببت وفاقمت تفشي وباء الكوليرا في البلاد.
الشرق للأخبار – السودان
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