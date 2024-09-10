غرفة طوارئ بحري: الظروف المحيطة بمضاعفات الولادة “باتت كارثية” في غياب المستشفيات

قالت غرفة طوارئ بحري بأننا نعلن عن “تفجّر” الوضع الصحي في المدينة ووصوله إلى أقصى “درجات التدهور” في ظل غياب المؤسسات الصحية التابعة للدولة عن العمل في المناطق المحاصرة.

– المدينة تشهد انقطاعاً كاملاً في سلاسل الإمداد الدوائي منذ ما يقارب العام والنصف، ما أدى إلى تفشي الأمراض المرتبطة بسوء التغذية والتلوث البيئي، بالإضافة إلى غياب المواد الغذائية الضرورية

– بحري تشهد انتشاراً واسعاً للأمراض مثل: الإسهال المائي الحاد والكوليرا، بالإضافة إلى حالات متزايدة من التيفوئيد والملاريا، وأمراض أخرى لم يتم التعرف عليها بعد نتيجة غياب أدوات الفحص وتوقف المستشفيات

– النساء في المدينة يعانين بشكل خاص في ظل غياب تام للإمدادات الأساسية مثل “الفوط الصحية” لفترات طويلة، والنساء الحوامل يعانين من انعدام الرعاية الصحية الكافية

– الظروف المحيطة بمضاعفات الولادة “باتت كارثية” في غياب المستشفيات، وعدم وجود التطعيمات الأساسية للأطفال، مثل تطعيمات الحصبة والسل وأمراض أخرى، أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة في المدينة

– نناشد جميع المنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي، والمتخصصة في المجالات الإنسانية الأخرى، التدخل “العاجل والفوري”