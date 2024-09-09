شيخ الأمين: توضيح مهم حول ما يتداول من شائعات “أمتلك الكثير من الإستثمارات الخاصة داخل البلاد وخارجها”

في الفيديو دا، عاوز أتكلم عن بعض الشائعات اللي تم تداولها مؤخراً، كلنا عارفين أنو الشائعات دي ممكن تؤدي للكتير من الإلتباس والقلق، عشان كدا قررت أطلع وأوضح بعض الحقائق للجميع.

– المسيد يعمل حتى اللحظة في خدمة سكان منطقة أمدرمان القديمة حتى وأنا خارج البلاد، لا داعي للقلق.

– جميع الخدمات الإنسانية المقدمة من علاج وإيواء وإطعام ورعاية وغيرها مستمرة.

– جميع المطابخ المركزية والتكايا التي أدعمها تعمل في تقديم خدماتها ومستمرة ولن تتوقف.

– لا أتلقى أي دعم مادي من أي شخص أو جهة.

– أمتلك الكثير من الإستثمارات الخاصة داخل البلاد وخارجها، فلا داعي لأن أطلب المال أو المساعدة من أي جهة.

– المسيد يعمل في تقديم الخدمات الإنسانية لجميع الطوائف والأديان ولن يتوقف عن العمل الإنساني.

– كل هذا العمل هو رد جميل لمدينة أمدرمان لما قدمته لنا طوال كل هذه السنوات الماضية.

– رد جميل لأهلنا وأصدقائنا وأحبائنا.

بتمنى أنو التوضيح دا يساعدكم في فهم الأمور بشكل أفضل، لأنو من المهم أنو تكونوا على دراية كاملة على كل ما بحصل.