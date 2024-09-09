شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تحذر النساء من خطورة “تفتيش” هواتف أزواجهن لهذا السبب!!

نشرت ناشطة سودانية على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حذرت الناشطة التي تم وصفها بالحسناء النساء من خطورة تفتيش هواتف أزواجهن.

وذكرت في حديثها أن تفتيش هاتف الزوج قد يعود بنتائج كارثية على الزوجة, لأنها ستعثر على رسائل غرامية من أطراف أخرى خصوصاً وأن معظم الرجال يميلون للخيانة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين