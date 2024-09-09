شاهد.. الفنانة هدى عربي تكشف تفاصيل خطيرة: (مطربة شهيرة عملت لي كجور عن طريق تيس أسود وشرطت جلابيتها لمن شافتني غنيت في إتفاقية السلام)

كشفت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, خلال “لايف” مع زميلتها المطربة مونيكا روبرت, على تطبيق “تيك توك” عن تفاصيل خطيرة فيما يتعلق بالسحر والشعوذة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كشفت سلطانة الطرب, في حديثها عن تعرضها لأعمال سحر “كجور”, من إحدى المطربات.

وقالت في حديثها الذي أثار استغراب ودهشة زميلتها مونيكا أن المطربة المعنية قامت بجلب تيس لونه أسود لعمل السحر لها.

وأضافت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أن المطربة أحسن بضيق وحسد شديد بعد أن تغنت في إتفاقية السلام, ما دفعها لتمزيق “جلابيتها” على حد تعبير الفنانة هدى عربي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين