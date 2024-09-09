بالفيديو.. الناشط الذي اشتهر بتقليد أفراد الدعم السريع يسخر من “روبوت” حميدتي بعد ذهاب البرهان للصين (أشتروا بطارية جديدة لحميدتي وجيبوا لينا إن شاء الله في الصينية اللفة وأكتبوا فوكا الصين)

عاد الناشط السوداني الشاب الذي اشتهر بتقليد أفراد الدعم السريع, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بمقطع جديد.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد جاء مقطع الناشط الجديد تزامناً مع زيارة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, للصين.

وسخر الناشط من جولات البرهان, في الوقت الذي احتجب فيه “حميدتي” قائد الدعم السريع عن الظهور في جولات دولية.

وقلد الشاب بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين أفراد الدعم السريع بطريقة مضحكة وهو يخاطب أحد زملائه: (اشتروا لينا بطارية جديدة لحميدتي وجيبوا لينا إن شاء الله في الصينية اللفة الخرطوم وقولوا دي الصين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين