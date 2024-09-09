شاهد بالفيديو.. الفنان علي الشيخ والمطربة هدى عربي يشعلان مواقع التواصل بعناق حار وسلام بالأحضان خلال حفل حضره جمهور غفير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أشعل السوشيال ميديا بعد مشاركته على نطاق واسع.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع مشاركة الفنانة الشهيرة هدى عربي, كضيفة شرف في حفل للفنان الشاب علي الشيخ.

وبحسب ما أظهر الفيديو فقد صعدت سلطانة الطرب, للمسرح الذي كان يغني فيه الفنان علي الشيخ والذي استقبلها بعناق حار وسط عاصفة من التصفيق للجمهور الغفير الحاضر للحفل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين