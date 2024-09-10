العدل والمساواة تنتقد توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة

انتقد محمد زكريا، الناطق باسم حركة العدل والمساواة، توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن حظر توريد السلاح للسودان ونشر قوات محايدة ومستقلة.

وقال لـ “الحدث” إن هذه التوصيات تمثل انتهاكًا لسيادة البلاد، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على مقاومة أي اتجاه ينتقص من سيادة السودان.

وشن زكريا هجومًا عنيفًا على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر، واصفًا إياه بالمعيب، لا سيما أنه يستغل المجاعة لأغراض سياسية..

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