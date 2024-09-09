رئيس مجلس السيادة القائد العام يبعث رسالة تهنئة خطية للرئيس الجزائري بمناسبة فوزه في إنتخابات الرئاسة

بعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الاثنين، رسالة خطية لتهنئة رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه في إنتخابات الرئاسة.

وقال البرهان في برقيته” يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأحر التهاني وأعظم التبريكات بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية والتي كانت تعبيرا صادقا لثقة الشعب الجزائري فيكم وتأييده لسياساتكم الرشيدة”.

مبيناً أن السودان يتطلع للعمل مع جمهورية الجزائر من أجل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. معرباً عن أمله في أن تشهد الدورة الرئاسية لفخامته، مزيداً من النجاحات والإنجازات، وللشعب الجزائري ، التقدم والإزدهار.

إعلام القوات المسلحة