سياسية
تنفيذي النهود يدعو لمساندة الاجهزة الأمنية ونبذ خطاب الكراهية
جدد المدير التنفيذي لمحلية النهود بغرب كردفان الأستاذ موسى علي إبراهيم دعوته للمواطنين بضرورة إحترام كافة أجهزة الدولة ومساندة القوات الأمنية المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار بالمدينة.
وقال أن البديل للقانون والدولة الفوضى والتفلت مجدداً العزم بعدم المجاملة في تطبيق القانون علي كل من يخالف قرارات لجنة الأمن ويسعى لترويع المواطنين الآمنين.
وناشد المدير التنفيذي الجميع بتنفيذ قرارات لجنة امن المحلية المتمثلة في منع حمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية ومحاربة كافة الظواهر السالبة .. كما دعا إلى الوقوف بجانب القوات المسلحة وتوحيد الجبهة الداخلية لمجابهة التحديات.
وأشار موسي علي ابراهيم إلى استهداف مدينة النهود في أمنها النسبي الذي تتمتع به دون غيرها من محليات الولاية منادياً في هذا الصدد كافة المواطنين بتوحيد الجبهة الداخلية والمحافظة علي الامن والاستقرار.. وابان ان البلاد فقدت الكثير من المؤسسات الإيرادية الامر الذي يتطلب تفعيل الدور المجتمعي لمجابهة الظروف الاقتصادية الصعبة لحين استقرار الأوضاع بكافة البلاد.
وأشار المدير التنفيذي لمحلية النهود إلى المبادرات المجتمعية التي ساهمت بصورة فعالة في تطبيع الحياة العامة محيياً في هذا الجانب المعلمين والمعلمات على التضحية الوطنية وفتح المدارس . وقد ناشد اولياء أمور الطلاب والتلاميذ بدفع أبنائهم إلى المدارس والحد من الآثار السالبة للحرب.
سونا
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