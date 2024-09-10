مدير عام الشرطة يلتقى مدير شركة إم تي إن (السودان) بالإنابة واللقاء يبحث أفاق التعاون المشترك

التقى الفريق أول شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين مدير عام قوات الشرطة بمكتبه وفد شركة إم تي إن برئاسة الباشمهندس سامى عبيد مدير الشركة بالإنابة وذلك بحضور اللواء شرطة سامى الصديق مدير الإدارة العامة للسجل المدنى واللواء شرطة صلاح الدين أدم صلاح الدين مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة بالإنابة.

ومن خلال اللقاء رحب السيد مدير عام قوات الشرطة بالزيارة مبينا أنها تعكس مدى الإهتمام بقضايا الوطن بإعتبار أن شركات الإتصال أصبحت بالتطور التكنلوجى والتقنى جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية حيث أصبحت الأنشطة الإجرامية السيبرانية التى تشمل الجرائم المرتبطة باجهزة الكمبيوتر والأجهزة المتصلة بالشبكات من اكبر مهددات الأمن والإستقرار مؤكدا إستعداد رئاسة الشرطة لتعزيز عمليات التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة بتحقيق إستقرار وأمن المواطن خاصة وأن الشرطة تتجه لإستخدام التقنيات الحديثة فى كافة معاملاتها بالتعاقد مع اكبر الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال خصوصا إستخدام بصمة العين والوجه فى عملية تأمين الوثائق الثبوتية وإستخراج البطاقة القومية بمواصفات وجودة عالمية.

وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أبدى مدير شركة إم تي إن المكلف سعادته بالزيارة مبينا أنها هدفت لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك ومد جسور التواصل والتعاون بين الشركة ووزارة الداخلية ممثلة فى رئاسة قوات الشرطة لمناقشة الجوانب الفنية والإدارية ذات الإهتمام المشترك وثمن سيادته جهود الشرطة فى حراسة وتأمين أبراج الإتصالات إلتى شهدت عمليات إستهداف واسعة بعمليات السرقة والنهب ودعا لتعزيز التعاون عبر خدمات الحلول الذكية الفنية المتكاملة ووضع المعالجات الجذرية لتأمين عمليات الربط الشبكى والاستفادة من ذلك فى إجراءات المعاملات الهجرية عبر المعابر المختلفة وتأمين مراكز وقواعد بيانات السجل المدنى وانظمته بمواصفات تأمينية عالية.

المكتب الصحفي للشرطة