الواثق البرير: هذه القوات وفي ظل رفضها من أحد طرفي الحرب، يمكن أن تتحول إلى طرف ثالث

قال الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير بأن التوصية بنشر قوات دولية محايدة لحماية المدنيين في البلاد يجب التعامل معها بـ”حذر شديد” لأن هذه القوات وفي ظل رفضها من أحد طرفي الحرب، يمكن أن تتحول إلى طرف ثالث في الحرب الحالية، الأمر الذي سيفاقم الصراع المسلح.