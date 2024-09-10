سياسية
الواثق البرير: هذه القوات وفي ظل رفضها من أحد طرفي الحرب، يمكن أن تتحول إلى طرف ثالث
قال الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير بأن التوصية بنشر قوات دولية محايدة لحماية المدنيين في البلاد يجب التعامل معها بـ”حذر شديد” لأن هذه القوات وفي ظل رفضها من أحد طرفي الحرب، يمكن أن تتحول إلى طرف ثالث في الحرب الحالية، الأمر الذي سيفاقم الصراع المسلح.
– الطريقة الأمثل التي يمكن من خلالها وقف الانتهاكات هي وقف وإنهاء القتال الدائر عبر عملية سياسية شاملة يشارك فيها جميع السودانيين عدا “الإسلامويين” الذين أشعلوا هذه الحرب ويعملون على استمرارها.
– ظل موقف حزب الأمة القومي على الدوام داعما للتدخل الدولي الحميد ومحذرا من التدويل الخبيث للقضية السودانية.
الجزيرة – السودان
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