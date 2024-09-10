وزير الصحة والي البحر الاحمر والسفير القطرى: يدشّنون العمليات المجانية التخصصية بمستشفي عثمان دقنة

فريق طبي قطري يجري عمليات جراحية دقيقة بمستشفى عثمان دقنة.

وزير الصحة الإتحادي :الدعم القطري كبير ومستمر للسودان.

مدير عام مستشفي الامير عثمان دقنة يشيد بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية،

دشّن وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد ابراهيم ووالي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور ومديرعومديرعام قطاع الصحة بولاية البحر الأحمر د. احلام عبدالرسول، والسفير القطري بالسودان السفير محمد ابراهيم السادة، ورئيس جمعية الهلال الاحمر القطري بالسودان د. صلاح الدعاك، وذلك بالشراكة مع مستشفي الأمير عثمان دقنة بمدينة بورتسودان في إجراء عمليات الجراحة في مجالات المسالك البولية والجراحة العامة وجراحة الاطفال والمخ والأعصاب.

وامتدح وزير الصحةالاتحادي د.هيثم محمد إبراهيم الدعم القطري للسودان المستمر للقطاع الصحي، مشيراً إلى ان السفير القطري بالسودان ظل يعمل مع الوزارة في التجهيز للمساعدات الطبية و مقابلة احتياجات القطاع الصحي.

واشاد الوزير بالفريق الطبي القطري واجرائه العمليات الجراحية الدقيقة بمستشفي عثمان دقنة ضمن القوافل الطبية التي تبرعت بها جمعية الهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية.

من جانبه قال والي البحر الاحمر الفريق ركن مصطفي محمد نور أن تدشين القوافل الصحية من دولة قطر ودعمها المستمر للسودان خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى ان القافلة الصحية تهدف إلى تبادل الخبرات، وأن التدخلات القطرية في دعم مجالات الصحة ومياه الشرب كان لها الاثر في استقرار الخدمات الطبية بالولاية.

وفي ذات السياق اكد سفير دولة قطر بالسودان السفير محمد إبراهيم السادة، دعم قطر المستمر للسودان منذ بداية الأزمة وسد الاحتياجات التي يحتاجها القطاع الصحي، مشيراً إلى ان الدعم شمل المجالات الطبية والإنسانية ومعرفة الاحتياج الكلي من أدوية ومعدات طبية، وأضاف السادة أن الفريق الطبي سيجري أكثر من 130 عملية في تخصصات دقيقة .

وفي السياق قالت مدير عام قطاع الصحة بولاية البحر الأحمر د. احلام عبدالرسول، أن انه ليس بمستغرب على قطر الدعم المستمر للسودان منذ اندلاع الحرب، مشيراً إلى أن ولاية البحر الأحمر يقع عليها عبء تقديم الخدمات الطبية للمرضى القادمين من ولايات السودان المختلفة.

وفي ذات السياق قال رئيس مكتب الهلال الأحمر القطري بالسودان د. صلاح الدعاك أن هذه عمليات تأتي ضمن

قافلة الجراحات العامة متعددة التخصصات التي ينظفها الهلال الأحمر القطري بمشاركة عدد من الأطباء من دولة قطر والسودان /وأضاف أن القافلة تستهدف (130 مريض) في عدد من الجراحات المتخصصة / موضحا ان خطة القافلة ستتواصل لتشمل عطبرة وكسلا.

من جانبه أكد استشاري المسالك البولية و رئيس وفد الجراحين القطرين د. عبدالله النعيمي أن القافلة تتضمن ورشة عمل جراحي لتبادل الخبرات بين الاختصاصيين في كل من السودان وقطر للتنمية .

من جانبه أشاد د. محمد كمال مدير عام مستشفي الامير عثمان دقنة بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية، معرباً عن أمله في أن تمتد الشراكة لتشمل جوانب دعم توفير المستهلاكات ومجمع العمليات والطوارئ، وأضاف أن الاسبوع القادم سيتم إجراء عمليات الجراحة العامة لعدد (60مريض ) تليها جراحة الأطفال والمخ والأعصاب.