أردول..صليب جون مانو وغول الحرب

صليب جون مانو وغول الحرب….

قد يكون تابع بعض المهتمين سيل التعليقات المحتقرة والساخرة على (صليب) لاعب المنتخب القومي جون مانو والذي ظهر به بعد مباراة النيجر التي انتصر فيها منتخبنا بهدف مقابل لا شئ وفي مدينة جوبا، جون مانو مواطن مثل الملايين من المواطنين المسيحيين في السودان البلد المتنوع عرقيا ودينيا، فلا استغراب ان يظهر علاماته الدينية مثلما نجده عند الاخرين مثل السبحة والحجاب فكلها علامات دينية لن توثر على مواطنة الشخص ولا في واجباته أو حقوقه.

لا ينبغي أن نصب المزيد من النار على البلد التي من شاكلة هذه التصرفات اصبحت في كف عفريت الان، فليسأل اي معلق نفسه من المكان الذي يكتبون فيه هذه العبارات المحتقرة والساخرة ، أين انت ؟ وما هو السبب الذي أوصلك إلى هذا المكان ؟ أكيد تجاوب هي الحرب ! والحرب هذه ليست صدفة او من فراغ ولم تهبط الينا من السماء بل احد اكبر تجليات التعالي والعنصرية في بلادنا وهي في الاساس ظاهرة يجب أن تغيير سلوكك ونظرك لمواطني دولتك إذا أردت تجنبها وإنهائها ، فلا حرب تنتهي بتعالي وبعنصرية او تبقي الأوضاع على ماهي عليه دون تغيير، فالتعالي والسخرية على قفاء من يشيل في الحروب، وفي حرب السودان تحديدا يثيرها الدهماء ويدفع ثمنها الأبرياء قتلاً ونهباً واغتصاباً، فلا تزيد البؤس علينا وعلى نفسك يا من تعلق ساخراً على جون مانو، كن مسؤول عن حديثك! والمجد لله في الأعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسرة.

مبارك أردول …