وزارة التربية: على طلاب “جبل أولياء، شرق النيل، أمبدة” إعادة التسجيل للشهادة السودانية

طالبت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، طلاب المدارس الخاصة و”اتحاد المعلمين والمنازل”، الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية،”الدفعة المؤجلة”، في محليات “جبل أولياء، شرق النيل، أمبدة”، بإعادة تسجيل بياناتهم المؤهلة للجلوس للامتحانات بإحضار “شهادة الأساس أو الثانوي، وصورة من الرقم الوطني” وتسليمها لشؤون الطلاب والامتحانات بمقر الوزارة المؤقت في محلية كرري.

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