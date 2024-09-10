شاهد بالفيديو.. اللاعب المصري “كهربا” يتجاوب مع طفل سوداني ويعده بإرسال التشيرت الخاص به إلى السودان

بعث طفل سوداني, برسالة صوتية مؤثرة للاعب كرة القدم المصري الشهير ولاعب النادي الأهلي, محمد “كهربا”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد عبر الطفل السوداني عن إعجابه باللاعب المصري, واعتبره نجمه المفضل متمنياً له التوفيق وحصد البطولات.

من جانبه فقد تجاوب “كهربا”, مع الطفل معبراً عن شكره ووعده بإرسال “التشيرت” الخاص به إلى السودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين