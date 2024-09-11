سفير السودان بالصين: زيارة البرهان جاءت في وقتها وسينال السودان فوائدها قريبا

قال سفير جمهورية السودان بالصين عمر صديق إن اللقاء الثنائي بين رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والرئيس الصيني شي جين بينغ أمن وحدة السودان والحفاظ على أمنه واستقراره ودعمه اقتصاديا.

وأكد أن الرئيسين تعهدا بمعالجة الديون بين البلدين بطرق ودية .

واشار في حديث تلفزيوني لبرنامج حديث الناس بقناة النيل الأزرق أن الرئيس الصيني تعهد بدعم السودان اقتصاديا وحث الشركات الصينية التي كانت تعمل في السودان للعودة حال توفر الأمن واستقرار للبلاد.