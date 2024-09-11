سياسية
سفير السودان بالصين: زيارة البرهان جاءت في وقتها وسينال السودان فوائدها قريبا
قال سفير جمهورية السودان بالصين عمر صديق إن اللقاء الثنائي بين رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والرئيس الصيني شي جين بينغ أمن وحدة السودان والحفاظ على أمنه واستقراره ودعمه اقتصاديا.
وأكد أن الرئيسين تعهدا بمعالجة الديون بين البلدين بطرق ودية .
واشار في حديث تلفزيوني لبرنامج حديث الناس بقناة النيل الأزرق أن الرئيس الصيني تعهد بدعم السودان اقتصاديا وحث الشركات الصينية التي كانت تعمل في السودان للعودة حال توفر الأمن واستقرار للبلاد.
واوضح السفير صديق ان اهم اللقاءات التي اجراها الرئيس البرهان في الصين هي مقابلة شركة cnbc “شركة الصين للبترول” وهي الشركة التي استخرجت البترول في السودان في كل مراحله ، حيث التقى البرهان برئيس مجلس ادارة الشركة الذي وعد بأن تستأنف الشركة عملها قريبا ، و ستوسع من نشاطها في مجالات البترول والطاقات المتجددة وستمنح الشركة مربعات جديدة للعمل حتى تسترد ديونها .
ووصف السفير الزيارة للصين بانها مهمة جدا واتت في وقتها والسودان سينال فوائدها قرييا ، كاشفا عن تبرع الرئيس الصيني للسودان بـ 210 مليون يوان لدعم الاقتصاد السوداني.
سونا
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