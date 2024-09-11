شراكة بين جامعة وادي النيل والمعهد الصيني السوداني لتعليم اللغة الصينية

وبحث اللقاء فرص التعاون بين الجامعة والمعهد فيما يختص بتدريس وتعليم اللغة الصينية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وبقية شرائح المجتمع. وأعرب الدكتور عثمان الحسن عثمان المستشار الأكاديمي للمعهد عن شكره لجامعة وادي النيل لاتاحة الفرصة للمعهد للقيام بواجبه تجاه مجتمع الولاية والجامعة خاصة عبر تدريس اللغة الصينية بالجامعة مبيناً عراقة جامعة وادي النيل وتميز خريجيها علي الصعيد الداخلي والخارجي الأمر الذي دفعنا لعقد الشراكة مع جامعة وادي النيل إضافة للعدد المقدر من منسوبيها الذين نالوا درجات عليا من جمهورية الصين. وأشار لعمق ومتانة العلاقات السودانية الصينية موضحاً الدور التنموي للصين في قارة أفريقيا والسودان بصفة خاصة.

وقال إن الشعب الصيني شعب محب للسلام ويسعي لتكوين صداقات مع كافة شعوب القارة الأفريقية مبينا أهمية تعلم اللغة الصينية حيث أصبحت الصين قوة لايستهان بها في جميع المجالات الاقتصادية المختلفة . وأبان الي انهم يسعون من خلال شراكتهم مع الجامعة السعي في تعليم اللغة الصينية لجميع قطاعات المجتمع من خلال الدورات التدريبية القصيرة والمتوسطة المتخصصة.وكذلك توفير منح لمواصلة الدراسة بجمهورية الصين والتعرف عن قرب علي الثقافة الصينية.

من جانبه رحب الدكتور الأمين الطيب الطاهر نائب مدير الجامعة بوفد المعهد السوداني الصيني للغات وعدد الفوائد من تعلم اللغات الأجنبية وبخاصة الصينية حيث أصبح للصين وجود كبير في افريقيا والسودان من خلال شركاتها واستثماراتها في كافة المجالات الأمر الذي يتطلب اتقان اللغة الصينية لغير الناطقين بها كما وجه ان يكون للمعهد تعاون مع قسم اللغات بكلية الآداب ببربر كما وجه إدارة التدريب بالجامعة في البدء في اعداد بروتوكول للتعاون مع المعهد حتي ينطلق في أداء مهمته . وأعلن الدكتور بشير فضل المولي مدير مركز التدريب وبناء القدرات بجامعة وادي النيل أعلن عن استعداد المركز لعقد شراكة مع المعهد وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل وأبان بأن المركز سيمنح شهادات متنوعة كشهادة الدورات القصيرة والمتوسطة .

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