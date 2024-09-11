القنصلية العامة لجمهورية السودان بجدة تنظم ندوة للتعريف بالمدرسة الإلكترونية

نظمت القنصلية العامة لجمهورية السودان بجدة بالتعاون مع جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ندوة للتعريف بالمدرسة الإلكترونية مساء أمس بصالة المؤتمرات بفندق النباريس الماسي بجدة

وشارك في الندوة عبر الأقمار الصناعية السيد/ د. عبدالرحمن سيد احمد الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج حيث اوضح أن التجربة جديدة وتهدف لمعالجة بعض التحديات والاشكاليات التي صاحبت العملية التعليمية في الفترة الأخيرة ومواكبة رغبة أبناء المغتربين في مواصلة تعليمهم بطريقة نظامية وبالمنهج السوداني.

وأكد سعادة القنصل العام بالإنابة / محمد حسن محمد علي، أن القنصلية تقوم بدور كبير في متابعة قضايا شؤون التعليم مع الجهات المختصة وتعكف مع وزارة التعليم في السودان لإيجاد الحلول لمجابهة التحديات في هذا الشأن. وتناولت الندوة موضوعات متعددة حول طبيعة المدرسة الإلكترونية كأول مدرسة إفتراضية سودانية معتمدة من وزارة التربية والتعليم بالسودان تحت إدارة وإشراف جهاز المغتربين وتهدف لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه أبناء السودانيين بالخارج.

وتحدث في الندوة عدد من المسئولين والمختصين بالجهاز حول مناقب المدرسة الإلكترونية وحجم الإستثمار الذي بُذل في تصميم وإعداد المحتوى التعليمي والتقنيات العالية المستخدمة وابرزها خاصية التعليم التفاعلي والاختبارات لتقييم الطالب وإمكانية متابعة أولياء الامور لمستوى التحصيل الأكاديمي لابنائهم عبر المنصة.

من جانبه قدم د. زهير محمد عثمان – مدير العلاقات العامة والإعلام بالقنصلية عرضاً توضيحياً لإمكانيات المدرسة الإلكترونية وكيفية تطوير المحتوى والمنهج عبر التقنيات التفاعلية الحديثة. وفي ذات المنحي تولى د. عثمان حسن عثمان – مدير إدارة المعرفة بجهاز المغتربين الرد على كافة استفسارات ومداخلات الحضور مبيناً أن هنالك جوانب تم دراستها والاعداد لها وأخرى سيتم معالجتها مع التطبيق العملي.