صديق الصادق المهدي: الدعم السريع وقع على مشروعنا المدني وخارطة الطريق وإعلان المبادئ

قال الأمين العام لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” صديق الصادق المهدي بأن ما بعد الحرب لدينا خارطة طريق “لتقدم” تتضمن موضوع البناء المؤسسي والتحول الديمقراطي للدولة السودانية.

– الدعم السريع وقع على مشروعنا المدني وخارطة الطريق وإعلان المبادئ الذي أقرته “تقدم” قدمنا المشروع أيضا للقوات المسلحة للطرفين مع بعض لأنه معني بالترتيبات لإيقاف العدائيات.

– ليس لدينا مصلحة خاصة وفي سبيل المصلحة الوطنية نمد أيدينا للجميع

– أمريكا دعت الجيش والدعم السريع لاجتماعات جنيف وكان مطلوبا من الجيش أن يحضر هو عمل صحيح لحضور الطرفين لإنهاء معاناة المدنيين.

– نحن نعتقد بأن الاتحاد الإفريقي له خبرة في إنهاء النزاعات في السودان ويتبنون موقفا واضحا لإسكات البندقية في إفريقيا كلها.