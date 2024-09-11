وزيرالثقافة والاعلام يتوجه إلى روسيا للمشاركة في ملتقى الثقافات المتحدة

توجه وزير الثقافة والإعلام الدكتور جرهام عبد القادر إلى روسيا للمشاركة في أعمال منتدى الثقافات المتحدة الذي تستضيفه مدينة بطرسبرغ في الفترة من ١٢ الى ١٤ سبتمبر الحالي. ويخاطب السيد الوزير الملتقى ضمن عدد من الدول المشاركة. ويجري لقاءات مع الجانب الروسي في المجالات المماثلة، كما سيلتقي بممثلي عدد من الدول المشاركة. ويناقش المنتدى التعاون الدولي، والإثراء المتبادل بين الثقافات، وطرح الاختلافات عبر المشاورات للقوى الإبداعية والدور الإيجابي للثقافة. ويتم التطرق بشكل رئيسي للقضايا الثقافية الدولية مع إيلاء اهتمام خاص للمستقبل والدور المتميز للثقافة في حلّ النزاعات.

سونا