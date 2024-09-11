«سناب شات»: المراهقون أكثر عرضة لعدم إبلاغ آبائهم عن مخاطر الإنترنت

كشفت شركة «سناب» المالكة لتطبيق «سناب شات» عن نتائج دراسة أجراها مركزها لمؤشر الرفاهية الرقمية، كان من أبرزها أن المراهقين يميلون بشكل كبير لعدم إبلاغ آبائهم عن المخاطر التي يتعرضون لها عبر الإنترنت.

وكشفت النتائج المبكرة من أحدث أبحاث مؤشر الرفاهية الرقمية (DWBI) لـ«سناب شات»، والتي استطلعت آراء المراهقين والشباب والآباء في ست دول، حول تجربتهم عبر جميع التطبيقات والمنصات والخدمات – وليس فقط «سناب شات» – أن الآباء زادوا من جهودهم للتخفيف من المخاطر عبر الإنترنت.

وأكدت نتائج البحث قيام 44% من الآباء الذين شملهم الاستطلاع داخل المملكة المتحدة، بالاطمئنان بانتظام على أنشطة المراهقين عبر الإنترنت.

وأشار مؤشر «سناب شات» للرفاهية الرقمية إلى أن 62% من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عاماً، طلبوا المساعدة بعد مواجهة مخاطر عبر الإنترنت، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام الماضي.

وقالت «سناب» إنه على الرغم من النسبة السابقة، فإن المراهقين بشكل عام أصبحوا أقل إقبالاً على إبلاغ آبائهم بالمشاكل والمخاطر التي تواجههم خلال استخدام الإنترنت، كما أكد 21% من الآباء الذين شملهم الاستطلاع أنهم يجهلون كيفية الاطلاع على أنشطة أبنائهم على المنصات الإلكترونية.

صحيفة الخليج