كيكل يقر: (فقدنا عددا كبيرا من الضباط)

أقر القائد العسكري لقوات الدعم السريع بولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكل بفقدان قواته لعدد من الضباط وبرتب مختلفة في الحرب التي تخوضها قوات الدعم السريع ضد الجيش السوداني.

وقال كيكل خلال عزاء رئيس شعبة الاعلام التابعة لقوات الدعم السريع بولاية الجزيرة صديق عباس بمنطقة المحيريبا أن قواته فقدت عددا كبيرا من الألوية ومن العقداء ومن المقدمين، وأضاف “فقدنا من كل أشاوس الدعم السريع”.



واعترف كيكل بتغلغل قوات العمل الخاص داخل قواته بولاية الجزيرة، وقال إن قوات العمل الخاص استغلت الظرف لتنفيذ مهمتها واتهمها باغتيال قائد شعبة الإعلام بقواته، ولفت الى أن ما حدث لقائد شعبة الاعلام يمكن أن يحدث له هو شخصيا ولبقية القادة ما لم يتم نظافة قوات العمل الخاص من وسط قواته.

واغتيل صديق عباس بحسب مصادر محلية اثر خلاف نشب بينه وبعض المكونات القبلية بقوات الدعم التي رفضت تكليفه بقيادة القوات بمنطقة المحيريبا، حيث أطلق عليه النار ومات متأثرا بإصابته.



طارق عثمان