فيديو يظهر أوضاع النازحين بدار إيواء “حنيش” بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر

وقال النائب العام الفاتح محمد عيسى رئيس وفد السودان خلال خطابه في الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان:

– يجب أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بإعمال مبدأ التكاملية ودعم وإسناد اللجنة الوطنية وعدم فرض أي آلية خارجية بديلة