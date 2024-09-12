سياسية
فيديو يظهر أوضاع النازحين بدار إيواء “حنيش” بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر
أظهر مقطع فيديو أوضاع النازحين بدار إيواء “حنيش” بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر ..
وقال النائب العام الفاتح محمد عيسى رئيس وفد السودان خلال خطابه في الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان:
– يجب أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بإعمال مبدأ التكاملية ودعم وإسناد اللجنة الوطنية وعدم فرض أي آلية خارجية بديلة
– تعاون دول الإقليم بتسهيل الوصول إلى الضحايا والشهود واسترداد المنهوبات وتسليم المجرمين
– المساعدة في إنشاء ودعم صندوق تعويض المتضررين والضحايا
– تعاون جميع الدول في تسهيل مهمة اللجنة الوطنية في مكافحة الجريمة المنظمة وتصنيف المليشيا المتمردة جماعة إرهابية.
الجزيرة – السودان
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