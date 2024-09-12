وزارة الداخلية تصدر قرار بتكوين لجتة للترتيب لعقد ورشة حول مكافحة التهريب الجمركي

أصدر السيد وزير الداخلية السوداني القرار الوزاري رقم (٢١٩) لسنة ٢٠٢٤بتكوين لجنة للترتيب لعقد ورشة حول مكافحة التهريب برئاسة اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر مساعد مدير عام قوات الجمارك للشئون الإدارية والمالية وعضوية ممثلين لوزارة التجارة والصناعة وجهاز المخابرات العامة وإتحاد المصدرين والمستوردين العرب واتحاد اصحاب العمل السوداني وممثل المنبر الاعلامي لوزارة الداخلية وقد باشرت اللجنة أعمالها بكامل عضويتها.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن مخرجات الورشة ستسهم في حماية الإقتصاد الوطني وصون موارد الدولة الإقتصادية وسد ثغرات التهريب الجمركي ودرء اثاره السالبة .

المكتب الصحفي للشرطة