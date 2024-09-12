وزير خارجية السودان: نثق في دور مصر وحكمتها في التعامل مع الأزمة السودانية

أكد وزير خارجية السودان المكلف، حسين عوض علي، أن مصر تلعب دورًا كبيرًا وفعّالًا في المساهمة بحل الأزمة السودانية، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين القاهرة والخرطوم.

وأضاف الوزير، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش الدورة الـ162 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين البلدين في التعامل مع الوضع الحالي في السودان.

وأشار إلى ثقة السودان الكبيرة في دور مصر وحكمتها في معالجة الأزمة، مستشهدًا بمدى اعتماد الخرطوم على مصر في “منبر جنيف”، حيث كانت واثقة تمامًا من أن مصر ستقوم بالمهام التي كان من المقرر أن يضطلع بها السودان في جنيف.

وفيما يتعلق بمناقشة الأزمة السودانية في اجتماعات الجامعة العربية، أوضح وزير الخارجية أن المجلس الوزاري ركز على دعم القضية الفلسطينية، التي تعتبر القضية المحورية للأمة العربية. وذكر أن الوزراء قرروا بشكل استثنائي تأجيل مناقشة كافة القضايا الأخرى لإعطاء الوقت الكافي لمناقشة القضية الفلسطينية واتخاذ قرارات مناسبة في ظل الأوضاع الراهنة.

وثمن وزير خارجية السودان، تضامن الجامعة العربية، ممثلة في الأمين العام أحمد أبوالغيط، مع بلاده للخروج من أزمتها ومحنتها، لافتاً إلى لقائه بأكثر من 12 وزيراً على هامش اجتماع مجلس الجامعة، حيث لم يجد منهم إلا التأييد الكامل للموقف السوداني، مشيداً بالدور العربي الفاعل داخل المنظمات الإقليمية والدولية لدعم السودان.

واختتم وزير الخارجية السوداني المكلف بالتذكير بالظروف الاستثنائية المتعلقة بالأمطار التي يمر بها السودان الآن، منوهاً في هذا الصدد إلى ضرورة أن تعي الأمم المتحدة أهمية دورها في هذه المحنة التي تتعرض لها البلاد.

بوابة الأهرام