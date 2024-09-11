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شاهد بالصور.. “غمزة” السلطانة هدى عربي في حفل الفنان علي الشيخ تخطف الأضواء على مواقع التواصل والجمهور يتغزل: (شبيهة نجمات السينما الهندية وحورية نازلة من السماء)

2024/09/11
هدى عربي غمزة

هدى عربي غمزة

خطفت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في صور.

هدى عربي66

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت المطربة الملقبة بسلطانة الطرب بنشر صور على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

هدى عربي حفل علي الشيخ

وظهرت الفنانة الشهيرة في إحدى اللقطات التي أثارت تفاعل واعجاب واهتمام جمهورها وهي “تغمز” بعينها.

هدى عربي55

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات جمهور المطربة هدى عربي, فإن التعليقات جاءت متغزلة في اللقطة, حيث كتب أحدهم: (تشبه نجمات السينما الهندية) وكتب آخر: (حورية نازلة من السماء).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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