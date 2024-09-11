شاهد بالصورة والفيديو.. فتيات تابعات لقوات الدعم السريع يثرن سخرية الجمهور بعد تلويحهن بإشارات فاضحة وغير أخلاقية (نحنا نمور وأسود وعيال دقلو ببلوا بل حار)

سخر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, من فتاتنين يتبعن لقوات الدعم السريع, التي دخلت في حرب ضد القوات المسلحة منذ أبريل من العام الماضي.

وبحسب فيديو متداول رصده محرر موقع النيلين, فإن الفتاتين ظهرن يرتدين أزياء الدعم قوات الدعم السريع, ويتغزلن في جنوده.

وقامت إحداهن بإشارة وصفها المتابعون بالفاضحة وغير الأخلاقية, حيث قالت موجهة حديثها لداعمي الجيش: (نحنا نمور وأسود وعيال دقلو ببلوا بل حار).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين