مدير عام الشرطة يفتتح محطة الفحص الآلى ببورتسودان

افتتح الفريق أول شرطة (حقوقى) خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة محطة الفحص الألى رقم (٢) بمدينة بورتسودان وأكد سيادتة خلال الإفتتاح حرص وإهتمام رئاسة قوات الشرطة بتقديم الخدمات للمواطنين بإستخدام احدث االتقنتيات بما يتوافق مع خطط رئاسة الشرطة للربع الأخير من هذا العام والتى تعنى بإستخدام أحدث التقنيات الحديثة والإهتمام بالفرد بما يحقق الرضا الوظيفى لمنسوبى الشرطة إضافة لترسيخ مفاهيم الشرطة المجتمعية.

وفى تصريح ( للمكتب الصحفى للشرطة) تناول اللواء شرطة (م) عادل محمد على العطا مدير شركة الوكيل لخدمات المرور أهمية تشغيل المحطة من الجوانب الفنية والجنائية والمجتمعية مؤكدا المضئ قدما لإفتتاح العديد من المحطات على نطاق الولاية وعموم الولايات وثمن جهود رئاسة رئاسة قوات الشرطة فى دعم أنشطة الشركة لتضطلع بواجباتها فى تقديم خدمات متطورة للمواطنين.

المكتب الصحفي للشرطة