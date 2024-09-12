محمد الغزالي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى جمهورية كازاخستان

قدم السفير محمد الغزالي التجاني سراج أمس أوراق اعتماده لفخامة رئيس جمهورية كازاخستان السيد قاسم جورمان توكاييف سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى جمهورية كازاخستان مقيماً بموسكو.

ونقل السفير تحيات السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لرصيفه الكازاخستاني وتمنياته لبلاده بالتقدم والازدهار، وتطلعاته لترقية العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانبه طلب الرئيس الكازاخستاني نقل تحياته لرئيس مجلس السيادة، وتمنياته لحكومة وشعب السودان بالتقدم والسلام والاستقرار.

ورحب بالسفير وعبر عن أمله في أن تشهد علاقات البلدين خلال فترة عمله تقدماً في كافة المجالات.