الأزرق يتعهد بتقديم الرعاية الكاملة للبروفيسور صلاح فرج الله

تعهد والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمدد الازرق بتقديم الرعاية الكاملة للبروفيسور صلاح فرج الله.

واطمأن الوالي خلال زيارته الى مسشتفى الشرطة كسلا على الاحوال الصحية للبروف فرج الله بعد تحويله اليها من دار رعاية المسنين بكسلا التي وصل اليها بسبب ظروف الحرب. واوضح الوالي ان البروف فرج الله يعد واحدا من العلماء الافزاز الذين شهدت على يديه تأسيس عدد من الجامعات السودانية.

واعرب الوالي عن شكره وتقديره لكل المبادرات والذين تدافعوا لتقديم يد العون والمساعدة للبروف فرج الله لمكانته المعروفة في مجال العلم والفن والرياضة حيث يعد فرج الله واحدا من الاساتذة الجامعيين الذين تتلمذ على يديه اعداد كبيرة من الطلاب اضافة الى كتاباته الشعرية والادبية.

من جانبه حيا البروف فرج والي الولاية وزياراته للاطمئنان على احواله الصحية اضافة الى وقفة مجتمع كسلا واهتمامهم البالغ.

وقال ان هذه الوقفة توضح معدن المجتمع السوداني ومؤسساته المختلفة تجاه من لهم اسهام في شان الوطن.

واضاف انه ليس بالغريب على ولاية كسلا ومجتمعها ومؤسساتها ان تقف معه وان الولاية استقبلت اعدادا كبيرة من المتأثرين بالحرب من مختلف الولايات.

ودعا فرج الله حكومة الولاية للحفاظ على النسيج الاجتماعي والتماسك المجتمعي الذي تتفرد به الولاية.